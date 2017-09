Brimstone grote winnaar Gouden Kalveren

Aan het einde van een schier eindeloze avond waarop maar liefst twintig Kalveren werden vergeven, kregen Brimstone-producent Els Vandevorst en de Duitse coproducent Uwe Schott het belangrijkste Gouden Kalf: dat voor de beste film.



Het was een terechte onderscheiding voor een zeer ambitieuze, met een budget van 12 miljoen euro gemaakte western, die ruim een jaar geleden in wereldpremière ging op het filmfestival van Venetië. "Mijn ambitieniveau was hoog, heel hoog", zei Koolhoven destijds in deze krant. "Ik wilde dat Brimstone in alle opzichten ambitieuzer zou worden dan wat ik eerder had gedaan."



Koolhoven was volgens zijn vakgenoten de beste regisseur. "Als er één film is waarvoor ik hem wilde winnen is het deze," zei Koolhoven toen hij zijn Gouden Kalf in ontvangst had genomen.



Knetter

Het is het derde Kalf voor de Amsterdamse regisseur; in 2001 - toen de Kalveren nog niet volgens het Academymodel maar door een jury werden vergeven - werd Koolhoven onderscheiden voor zijn regie van De Grot; in 2006 kreeg hij de Publiekspijs voor Knetter.



In totaal won Brimstone zes Kalveren (op negen nominaties); ook het camerawerk van Rogier Stoffers, de muziek van Tom Holkenborg, het production design (Floris Vos) en sound design (Herman Pieëte) vielen in de prijzen. De andere grote favoriet, Tonio van Paula van der Oest, die zeven keer was genomineerd, moest het doen met één enkel Kalf; Sander Vos werd onderscheiden voor de montage. Het is zijn vierde Kalf; vorig jaar won hij voor Full contact, in 2011 voor Black butterflies en in 2005 voor Paradise now.