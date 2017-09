Brimstone grote favoriet met negen Gouden Kalf-nominaties

De debuterende Nora El Koussour is genomineerd voor haar rol in Layla M.

De kinderen van juf Kiet en Radio Kobanî, die al in de prijzen vielen op het Amsterdamse documentairefestival Idfa, De Matthäus missie van Reinbert de Leeuw, To Stay Alive - A Method en Vogelparadijs zijn genomineerd als beste lange documentaire.



How To Meet A Mermaid van Coco Schrijber werd niet genomineerd, maar maakt wel kans in vier andere categorieën.



Academy-model

De nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren in de categorieën speelfilm en lange documentaire worden sinds 2015 bepaald volgens het Academy-model: net zoals bij de Oscars, de Bafta's in Engeland, de Césars in Frankrijk en de Lola's in Duitsland kiezen de filmprofessionals zelf de winnaars.



De stemgerechtigden bestaan uit leden van de Dutch Academy For Film, Gouden Kalf-winnaars en Nederlandse winnaars van hoofdprijzen op belangrijke internationale festivals. Dit jaar hebben 368 vakgenoten zich geregistreerd.



Alle winnaars worden 29 september bekendgemaakt op het Gouden Kalveren Gala. De 37ste editie van het Nederlands Film Festival is van 20 tot en met 29 september in Utrecht.