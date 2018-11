Bram Vermeulen bracht het taboe van Mauritanië toch ter sprake

In de nieuwe VPRO-serie Sahara trekt journalist Bram Vermeulen door de Afrikaanse woestijn. Hij begon in Mauritanië, het meest westelijke puntje.



Sinds de jaren tachtig was daar geen Nederlandse cameraploeg meer geweest. Vermeulen durfde het wel aan en dat is dapper. Zo wordt hij de hele dag begeleid door iemand van de regering om ervoor te zorgen dat hij het taboe van Mauritanië niet ter sprake brengt: slavernij.



Vermeulen wil het er wel over hebben en spreekt 's avonds uit het zicht van de regering af met een advocaat die vrijgekochte slaven begeleidt. Lips had er geen weet van, maar slavernij werd daar in 1981 pas officieel afgeschaft, wat niet wil zeggen dat het niet meer bestaat.



Hij spreekt een vrouw en haar zoon die tot 2013 als slaaf leefden. Alle kinderen van de vrouw bleken verwekt door haar meester - of een neef, of een zoon, of een vriend - en werden mishandeld.