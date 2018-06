Bourdain: van afwasser tot tv-persoonlijkheid (1956-2018)

Bourdain werkte zich op van afwasser tot chef-kok van de vermaarde Brasserie Les Halles in zijn geboortestad New York. Na twee niet bijster succesvolle romans publiceerde hij in het jaar 2000 Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly.



Hij beschreef met zijn scherpe en geestige pen de groezelige kanten van het restaurantwezen (een van zijn beste tips: bestel nooit vis op maandag, want die wordt vrijdagochtend al geleverd en is dus waarschijnlijk bedorven).