Bon Bini Holland 2 speelt met stereotypen: het kan nog net

Bon Bini Holland 2 Regie Jon Karthaus

Met Jandino Asporaat, Sergio IJssel, Phi Nguyen

Te zien in Arena, De Munt

Hij is de bloedlinke haaibaai Judeska en de küttende kleermaker Ahmet. Hij is de met een huwelijksaanzoek worstelende Antilliaan Robertico, maar ook de del die op een Rotterdams balkon uitlegt waarom 'koskos' alle Marokkanen een spraakgebrek geeft. De Chinese oplichter Ping Ping, die zijn sieraden 'flikkers' noemt, wordt niet door hemzelf maar door Phi Nguyen vertolkt. Er zijn blijkbaar grenzen.



Grenzen

Asporaat is zeker niet de eerste komiek die in andermans latex huid kroop om gek en gewaagd schunnig te doen. Echt leuk was dat zelden. Maar dit verkleedpartijtje voorziet in een behoefte in het land van Zwarte Piet en Blokkeerfriezen. Er wordt in de film een keer terloops iets over Black Lives Matter gemompeld, maar Asporaat gaat daar niet op door. Hij kijkt wel uit. Er zijn grenzen.