Bohemian Rhapsody voert weer Top 2000 aan

Vaak kiezen mensen platen die belangrijk waren in een bepaalde fase van hun leven

"Onze actie begon uit verontwaardiging: waarom zó weinig vrouwen in de lijst met de allerbeste muziek aller tijden? In de top 100 van vorig jaar staan maar vier vrouwelijke solo-artiesten. Dat kan toch niet kloppen?" NRC concludeerde dat slechts 10 procent van de Top 2000-artiesten vrouw is, en hun aandeel tussen 1999 en 2018 is gehalveerd.



Volgens Raap wijst het op een breder probleem in de muziekindustrie. "Vrouwelijke artiesten krijgen ongelijke kansen en minder media-aandacht. ­Bovendien verdienen ze vaak ook nog eens minder dan mannen. Als we dat gelijk willen trekken, moeten we vrouwen meer ruimte geven. De Top 2000 is daar een mooi instrument voor." Ook Carine Lacor en Sander Zwiep van De ­Muziekfabriek op Radio 4 hebben een duidelijk motief: een klassiek stuk in de lijst krijgen.



Lacor: "Natuurlijk is het een poplijst, maar wat ons betreft past er ook klassieke muziek in. Tussen die genres hoeft sowieso geen onderscheid te bestaan. Mooie muziek is mooie muziek." ­Lacor en Zwiep hebben hun luisteraars ­gevraagd te stemmen op de canon in D van de Duitse componist Johann Pachelbel. Het stuk duikt namelijk vaak op in nummers van andere artiesten, van rapper Coolio tot Oasis.



Zwarte Lijst

Radio-dj Annemieke Schollaardt, die voor de tweede keer de Top 2000 presenteert, juicht de initiatieven toe. "Ik stond er ook van te kijken dat Diana Ross er niet instaat. Maar ik vind het ook wel lastig dat zoiets opeens een probleem is."



"Het stemmen gaat heel persoonlijk; vaak kiezen mensen platen die belangrijk waren in een bepaalde fase van hun leven, of ze doen herinneren aan een relatie. Zo vul ik mijn lijst zelf ook in. Al ben ik zeker nog iets kritischer gaan kijken." Ook klinkt er regelmatig kritiek op het aandeel zwarte muziek in de lijst, zoals jazz, funk, soul en hiphop. Dat resulteerde in een tegenhanger: de Zwarte Lijst, later omgedoopt tot NPO Soul & Jazz Lijst.



Of de huidige Top 2000-activisten resultaat behalen wordt pas 19 december duidelijk, als de gehele lijst bekend is. Nienke Raap weet wel welke vrouw zij met liefde de top tien in zou ­katapulteren. "Aretha Franklin, met Respect, die vorig jaar op nummer 842 stond. Zij mag echt wel wat meer respect krijgen."



De Top 2000 is vanaf 26 t/m 31 december te horen op Radio 2.