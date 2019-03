Boekenweekessay Murat Isik op 1 in bestsellerlijst

"Het gaat extreem hard," bevestigt woordvoerder Job Jan Altena van de stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek dat de boekenweek organiseert en het Boekenweekessay uitgeeft in samenwerking met uitgeverij Ambo Anthos.



Boekhandels plaatsen onder mee oproepen op Facebook aan andere boekhandels om extra aanvoer. Altena: "Wij kunnen nu niets meer doen, op maandag was de oplage bij de CPNB al uitverkocht. Zo'n grote run op het essay hebben we eigelijk alleen eerder gezien bij Zink van David van Reybrouck in 2016."



Onzichtbaar

Murat Isik won vorig jaar de Libris Literatuurprijs voor zijn roman Wees onzichtbaar. Bij de bekendmaking van het boekenweekthema 'De moeder de vrouw' en de mannelijke auteurs Isik van het Boekenweekessay en Jan Siebelink van het Boekenweekgeschenk ontstond vorig jaar veel ophef.



Isik beschrijft in Mijn moeders strijd het levensverhaal en de emancipatiestrijd van zijn moeder Aynur, opgegroeid in een dorpje in Oost-Turkije en met een tirannieke echtgenoot en twee kinderen terechtgekomen in de Bijlmer. "Hij heeft zo'n ijzersterk verhaal," aldus Altena. "En je kunt zien dat het thema leeft. Ondanks, of door alle ophef heeft iedereen heeft het erover."



Het Boekenweekessay is, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar bij de boekhandel voor €3,75. Nummer 2 op de Bestseller 60 is Otmars Zonen van peter Buwalda, op 3 staat Esther Verhoef met haar nieuwe thriller Façade.