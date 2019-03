Boek Laura H. van Thomas Rueb wordt verfilmd

Dat heeft uitgeverij Das Mag donderdag bekendgemaakt.



Het verhaal moet een serie worden, maar het is nog niet bekend wie deze gaat maken of wie het scenario gaat schrijven. Rueb besloot met De Familie in zee te gaan op basis van eerdere producties die Van Erp maakte, zoals Niemand in de stad en Ramses.



Islamitische Staat

Journalist Thomas Rueb reconstrueerde voor zijn boek het verhaal van Laura H. In de zomer van 2016 wordt buiten het kalifaat van Islamitische Staat een jonge vrouw aangetroffen, rennend door de woestijn met twee kleine kinderen. Ze zegt terug naar Nederland te willen. Op Schiphol wordt Laura echter gearresteerd. Ze zou zijn gestuurd door IS om een aanslag te plegen.



NRC-journalist Rueb volgde voor zijn boek Laura's spoor tot in Irak. Hij reconstrueerde haar bekering, ijzingwekkende leven in het kalifaat en haar met vragen omgeven terugkeer. Van Laura H. zijn tot nu toe meer dan 10.000 exemplaren verkocht.



