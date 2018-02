Bobbi Eden moederde erop los

Nooit eerder was een aflevering zo probleem- en rookvrij, dus moet je als maker maar op zoek naar mot

Hoop door ex-pornoster, haakfanaat en moeder Bobbi Eden, die Jaylin onder haar hoede nam. Een taak die haar op het lijf geschreven was vond ze zelf, want men moest niet denken dat een succesvolle pornoactrice niet een goede moeder zou kunnen zijn. En dus moederde ze erop los.



Nooit eerder was een aflevering zo probleem- en rookvrij, dus moet je als maker maar op zoek naar mot. In ­andere woorden: een tripje naar de woonboulevard om iets te doen aan de 'grafsfeer' in het appartement. Maar Jaylin vond het niets.



Helemaal niets. Nou ja, ze zag een leuk pluizig kussen. Maar dat moest wel in een andere kleur. Bobbi zuchtte, maar had wel voor hetere vuren gestaan en kwam in no time terug met een armvol opties. Touché. Of zoals Bobbi het verwoordde: "Beter ga je positief reageren."



Lips moet wel een strafpunt geven voor het gebruik van de woorden 'placenta' en 'filet americain' in dezelfde zin. Hoewel: de aanblik van de bloederige placenta op de bodem van een bloempot terwijl Jaylin ernaast in het ziekenhuisbed een broodje filet naar binnen schuift zal iedere tiener ervan weerhouden zwanger te raken.



Reageren? hanlips@parool.nl