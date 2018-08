Bobbi Eden en Wolter Kroes? Dan liever een zomerstop

Bij Laura stond de as van haar onlangs overleden vader in stemmig porselein in een vitrinekast

Dinsdag waren we in Assendelft, waar buurvrouwen Laura en Alice beiden een huiskamer bewoonden die bleek te schreeuwen om een make-over. De twee hadden privé zware tijden achter de rug.



Zo stond bij Laura de as van haar onlangs overleden vader in stemmig porselein in een vitrinekast.



Het leken Lips gevallen waarbij een mislukte verbouwing hard zou aankomen. Geen risico nemen en erkende vaklui inhuren, zou je zeggen. Maar dat was buiten Williams gerekend. Hij kwam met 'twee BN'ers die uit hun comfortzone zouden treden'.



De eerste was volkszanger Wolter Kroes. Zijn binnen­komer: "Ik ben er sowieso niet zo goed in, andermans huis inrichten."



Zijn collega-bekendheid bleek pornoactrice Bobbi Eden, die op dagtelevisie hoe dan ook uit haar comfortzone treedt, al was het maar omdat de wet haar dagelijkse werk alleen in de randen van de nacht op tv toestaat.



Na twee dagen klussen (gelukkig met hulp van twee vakmensen) en een uur opvultelevisie was er loon naar werken. De dames inspecteerden huilend de renovatie, Wolter Kroes hield het zelf ook niet droog en Lips verlangde terug naar een lange en stille zomerstop.



