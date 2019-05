BNNVara wil uitzondering op salarisregels Van Nieuwkerk

De kans bestaat dat we Matthijs kwijtraken

In die nieuwe situatie zou Van Nieuwkerk evenveel salaris krijgen voor een dagelijks programma (ongeveer een half jaar lang) als sommige publieke omroep-collega's die alleen wekelijks of zelfs minder op de buis verschijnen.



Dagelijks trekken

Hox pleit voor het terugdraaien van die regelgeving. "Ik zou willen dat een aantal uitzonderingen gehandhaafd wordt. De kans bestaat dat we Matthijs kwijtraken. Dat is een grote zorg. Aan dit soort mensen, ook aan Eva Jinek bijvoorbeeld, wordt dagelijks getrokken door commerciële partijen. Daar kunnen ze zo 2 à 3 keer meer verdienen."



De mediadirecteur zegt dat de waarde van Van Nieuwkerk voor de publieke omroep nog vaak wordt onderschat. "Hij brengt enorme STER-inkomsten binnen voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en is van zeer grote waarde voor de hele culturele sector. Dat dit onvoldoende wordt gesignaleerd, zit me dwars."



Dat Van Nieuwkerk geld kan verdienen met zijn achter de schermen-werkzaamheden voor het productiehuis MediaLane, onder meer verantwoordelijk voor het nieuwe College Tour, vindt Hox verdedigbaar. Hij stelt bovendien dat dit gewoon mag. "Zolang het niet gaat over programma's voor de NPO. Ik vind dat geen salarisconstructie."



Lees ook: Nog elf presentatoren NPO verdienen boven balkenendenorm