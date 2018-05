BNNVara sleept UMC Utrecht voor de rechter

Afgelopen vrijdag stelde de omroep het ziekenhuis een ultimatum om het verbod in te trekken. Dat verliep dinsdagmiddag.



"Wij zijn van mening dat de ontzegging ten onrechte de persvrijheid beperkt," aldus Robert Kievit, mediadirecteur van BNNVara.



Het UMC Utrecht ontzegde Van der Ham vorige week voor een periode van een jaar de toegang tot het ziekenhuis, omdat de journalist na een lezing op 13 april ongevraagd met een camera in het ziekenhuis was gaan lopen en mogelijk ongevraagd patiënten en medewerkers op beeld kon opnemen.



Komt hij toch in het ziekenhuis dan wordt hij aangehouden en overgedragen aan de politie.



De journalist was die dag in het ziekenhuis voor een lezing van een terminaal zieke vrouw, Adrienne Cullen. Zij is slachtoffer van een medische misser en gaf de lezing samen met de medici die haar in de tijd van die misser behandelden.