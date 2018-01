BNN verandert 'Undateables' in 'Dateables' na ophef

Zo benaderde een producent van het programma de Amsterdamse Cheyenne Polderman middels een Facebook-berichtje voor het programma. Vanwege haar 'superleuke uitstraling,' werd haar verteld. Tussen de regels door las ze dat het eerder ging om de wijnvlek aan de linkerkant van haar gezicht.



Na het verhaal van Polderman reageerden verschillende mensen op sociale media die op een soortgelijke manier benaderd zijn voor The Undateables.



De omroep bood excuses aan en liet weten de wervingsmethode voor het vijfde seizoen aan te passen: er werd beloofd niet langer voor de potentiele kandidaten in te vullen of iets een beperking is of niet. "Het is een vrijblijvend verzoek. Als ze interesse hebben kunnen ze zelf contact opnemen met de redactie," zei een woordvoerder destijds.



Om dit kracht bij te zetten is volgens de huidige woordvoerder ook de naam van het programma aangepast. "We hebben het format met de naam toentertijd overgenomen uit Engeland (red. waar het programma nog loopt onder de naam 'The Undateables'), maar wat ons betreft is iedereen altijd al dateable geweest, daar mag geen twijfel over ontstaan dus hebben we de naam veranderd."



The Dateables is vanaf 23 januari iedere dinsdag om 21.15 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.