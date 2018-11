BN'ers in de ring: mooie muiltjes en rake klappen

Dit is ouderwets boksen. Nul dekking, gewoon beuken Maxim Hartman

Smullen natuurlijk voor de meisjes die hun beugel ooit bewaarden in een mok van een van beiden. Maxim Hartman gaf commentaar: "Benieuwd of ze klappen kunnen incasseren op die mooie muiltjes van ze."



Dat bleek het geval. Verbazend hoe de twee in een paar weken tijd dit niveau haalden. Vooral Van Duivenboden heeft talent. Hij versloeg de op het oog imposantere Van der Voort op punten. Het volgende duel ging tussen de dames Jessie Jazz Vuijk (model) en Laura Ponticorvo (iets met YouTube). Hartman had het naar zijn zin: "Dit is ouderwets boksen. Nul dekking, gewoon beuken."



Uiteraard, het is snacktelevisie, maar Lips had wel zin in frituur. Zelfs de opeenvolging van acht (!) reclameblokken in anderhalf uur doorstond hij om Danny Froger (vader René zwetend op de tribune) bijna knock-out te zien gaan tegen oud-hockeyer Taeke Taekema.



Uit de serie 'Wat-kunnen-we-allemaal-doen-met-BN'ers', is Boxing Stars een van de aardigste formats.



