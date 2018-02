Blik aan deskundologen duidt het succes van De Luizenmoeder

Die Ilse Warringa, die is dus gewoon heel erg goed.

Voor eenieder die de kotertjes in de klas heeft en kampt met de oudertjes van die kotertjes en de coterie van de lerarenkamer. Voor eenieder die zijn kotertje in de klas komt inleveren, een vinger uitsteekt maar zijn hele hand kwijtraakt aan ouderparticipatie en met huid en haar wordt opgeslokt door het schoolpleinnetwerk­gebeuren.



Zoals dat gaat. Zoals auteur dezes kan getuigen, weliswaar ontsnapt aan het luizenpluizen en ook nooit in de medezeggenschapsraad gezeten, maar met een carrière van tuintjesouder, voorleesouder, sinterklaassurpriseknutselouder, kerstklasversierouder, schoolreisjes­ouder, schoonmaakouder, taaldrukouder, activiteitenmorgenouder en klasseouder (nee echt juf Truus, graag gedaan hoor, voor jou altijd).



Grote Duiding

Maar De Luizenmoeder valt ten prooi aan Grotere Duiding want hier moest meer aan de hand zijn in een tijds­gewricht waarin met alles altijd meer aan de hand moet zijn. Dus ging het blik deskundologen open en werd pagina's lang geanalyseerd.



Irene Costera Meijer, hoogleraar journalistiekwetenschap (Trouw): 'Bevrijding, dat is denk ik wat veel kijkers voelen bij het zien van De luizenmoeder. Zo van: hè hè, eindelijk mogen we in deze politiek-correcte tijden weer lachen om harde grappen.'