Blendle groeit naar 116 miljoen leesminuten

Via Blendle kun je stukken uit kranten en tijdschriften lezen tegen betaling van een klein bedrag per artikel. In 2016 lazen gebruikers bij elkaar opgeteld 86 miljoen minuten, in 2017 steeg dat naar 116 miljoen minuten.



In totaal werden er 18.731.777 artikelen gelezen, tegen 11.222.645 in het jaar ervoor. Blendle zag de omzet daarbij toenemen met 18,5 procent.



Audio

Sinds kort is het ook mogelijk artikelen van Blendle te beluisteren. De eerste tekenen van die audiodienst zijn veelbelovend, aldus Klöpping. Blendle start deze week verder zijn eerste grote reclamecampagne met onder meer spotjes op televisie en posters in bushokjes.



Uitstappers

Overigens zijn er ook kranten die het niet meer zo zien zitten met Blendle. In oktober trok De Telegraaf zich terug uit abonnementsdienst Blendle Premium. Losse artikelen uit De Telegraaf bleven wel via Blendle te koop. Eerder keerde NRC Blendle al helemaal de rug toe.