Bioscoopbezoek voor het eerst in 10 jaar geslonken

Het aantal bioscoopbezoeken in Nederland is voor het eerst in tien jaar geslonken, van ruim 36 miljoen naar iets meer dan 35,7 miljoen.



De krimp gaat in tegen een wereldwijde trend. Het gemiddelde bioscoopbezoek over de hele wereld groeide vorig jaar 3 procent. De Verenigde Staten was hierbij de grootste aanjager. Daar groeide het bezoekersaantal 4 procent.



Vorig jaar begon moeizaam voor de Nederlandse bioscoopexploitanten. Het bioscoopbezoek bleef aanvankelijk fors achter bij dat van 2017.



Toch viel de afname aan het einde van het jaar mee - 0,8 procent ten opzichte van 2017 - dankzij een aantal sterke titels, waaronder die van de best bezochte film van 2018, Bohemian Rhapsody (ruim 1,3 miljoen bezoekers).



Filmhuizen

In Amsterdam slonk het aantal bioscoopbezoeken 2,5 procent en ging van ruim 4,3 miljoen in 2017 naar ruim 4,2 miljoen in 2018.



De Amsterdamse bioscopen en filmhuizen zijn goed voor 11,86 procent van de Nederlandse bioscoopomzet. De totale omzet uit kaartverkoop is in 2018 uitgekomen op ruim 312,4 miljoen euro, 3,5 procent meer dan in 2017. De gemiddelde prijs van een bioscoopkaartje steeg vorig jaar 4,3 procent naar 8,75 euro.



Het aandeel van de Nederlandse filmhuizen in het totale bioscoopbezoek, is vorig jaar 8,4 procent gegroeid. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri was de best bezochte film in de filmhuizen en was goed voor 127.000 bezoeken (op een totaal van ruim 346.000).



De cijfers zijn dinsdagmiddag bekendgemaakt tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie van de Filmdistributeurs Nederland (FDN) en de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) in het Tuschinski Theater in Amsterdam.