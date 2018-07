Biografie Hannah Gadsby verschijnt in het Nederlands

Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar is er dan ook als de kippen bij om Ten Steps to Nanette in het Nederlands uit te geven, de memoires van de uit Tasmanië afkomstige performer.



In haar biografie schrijft Gadsby, die zelf homofobie ondervond, volgens de uitgeverij 'openhartig, ontroerend maar ook met heel veel humor over opgroeien in een extreem conservatieve omgeving'. Verder belicht ze 'hoe de maatschappij onze identiteit kan breken maar ook krachtig maakt'.



De show van Gadsby is bepaald niet alleen om te lachen. Kijkers wereldwijd ervaren ook verdriet en verbijstering door wat ze te vertellen heeft.



De vertaling van haar boek verschijnt pas volgend jaar, zo is de verwachting.