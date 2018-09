Bijna satire: de speeddates in Boer Zoekt Vrouw

Van alle stations die de Boer Zoekt Vrouw-trein aandoet, moeten de speeddates toch wel het ­ongemakkelijkst zijn.



Alle ingrediënten voor een uitermate stroef gesprek zijn aanwezig: twee mensen die elkaar niet kennen, een knullige setting, een cameraploeg en cadeautjes in de categorie van een welkomstbord vervaardigd van hoefijzers.



Daar ging Lips dus even goed voor zitten. Een bloemlezing van de allermooiste oneliners, gewoon omdat het kan.



Jaap, in steenkolenengels: "You never get a second opinion for a first impression."



Wim: "Bedankt dat je helemaal uit Friesland hierheen bent gekomen." Dodelijke blik van zijn date: "Gelderland."



Marnix: "Wat is het lekkerste deel van een koe?"