Bijna helft van salarissen NPO gaat naar externen

De vele externe krachten maken de NPO kwetsbaar

Het percentage externe inhuur is, zeker in vergelijking met gemeenten en ministeries, uitzonderlijk hoog, zegt Larry Zeenny van Consultan­cy.nl, die voor het onderzoek de jaarverslagen van de NPO heeft doorgespit.



Grote gemeenten gaven vorig jaar 20 procent van de loonsom uit aan externen, gemiddeld voor alle gemeenten lag dat percentage op 17 procent. Ministeries mogen volgens de zogeheten roemernorm maximaal 10 procent van de personele uitgaven besteden aan externe inhuur. Ook onder de striktere definitie die zij hanteren zou de NPO met 30 procent ruim boven de norm uitkomen.



Zorgvuldige afweging

De vele externe krachten maken de NPO kwetsbaar, zegt Zeenny. "Het geeft aan dat de organisatie om wat voor reden dan ook erg leunt op externe capaciteit. De publieke omroep heeft de benodigde expertise of capaciteit klaarblijkelijk niet in huis."



Volgens de woordvoerder van de NPO wordt de afweging of externe ­experts wel of niet moeten worden ingehuurd altijd zorgvuldig gemaakt.



"We proberen zo efficiënt en effectief ­mogelijk te werken, maar soms is de benodigde kennis niet beschikbaar. Het is voor ons niet rendabel derge­lijke specialistische kennis standaard in huis te hebben."