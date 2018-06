Bij SBS6 werken de Japanners van het Mediapark

Chantal zou zeggen: dan komen mijn miljoen kijkers toch lekker niet bij jou, Jandinges

De oud-hockeyers waren gisteren niet eens welkom bij Jandino Asporaat thuis. Dat was een beetje te privé, volgens de komiek. Chantal zou zeggen: dan komen mijn miljoen kijkers toch lekker niet bij jou, Jandinges. Maar Ellen en Naomi volgden Jandino gedwee naar een of ander flatje.



Daarna gingen ze discobowlen. Toen ze met Jandino ook nog het hockeyveld opgingen, leek het net een nieuwe aflevering van Echte Gooische Meisjes, om nog maar een bestaand RTL-programma te noemen.



In het reclameblok werd een nieuw SBS6-programma aangekondigd voor de zomer: Nederland in Bed, over stellen die van onder hun dekbed vertellen over hun relatie. Het is een format dat Lips vorig jaar al eens heeft gezien op NPO3. Misschien dat de VPRO SBS-eigenaar John de Mol een factuurtje kan sturen?



