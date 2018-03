Bij Ink Master werd gedobbeld om de fijnste borstkas

Naïef misschien, maar Lips verkeerde tot woensdag in de veronderstelling dat canvassen thuishoren op een schildersezel. Maar bij undergroundzender Spike bedoelen ze dan mensen van vlees en bloed.



De canvassen stelden hun borstkas ter beschikking voor de finale van Ink Master - nog maar een televisietalentenjacht, maar dan voor tatoeëerders.



In de finale stonden de twee als laatsten overgebleven kandidaten voor de taak een 'man's ruin' te maken. Dat moest Lips even opzoeken, maar het bleek te gaan om een icoon van alle valkuilen voor het mannelijk geslacht: seks, drugs en rock-'n-roll.



Met een ronduit verleidelijke vrouw, maande jurylid Morrison Schiffmacher, inderdaad de dochter van. "Niet je buurmeisje."



Om de canvassen werd gedobbeld.



Finalist Matthew uit Apeldoorn gooide de hoogste ogen en mocht kiezen. Hij koos niet eens voor de breedste torso of het velletje met de minste pukkels. Zijn eerste prioriteit: zijn ze eerder zes tot acht uur achtereen getatoeëerd?



Gelukkig waren allebei de canvassen dik tevreden over het ontwerp dat de rest van hun leven op hun borst zal prijken.



Vlaamse Joyce won en ging naar huis met de hoofdprijs van 20.000 euro. En met de eretitel Ink Master 2018, natuurlijk.



Maar niet voordat Morrison nog een kleine kanttekening had gemaakt bij het ontwerp van Joyce, dat toen al lang en breed op haar canvas stond.



Een tequilaglaasje met een wormpje erin, dat klopt natuurlijk niet. Alleen in mescal zit een wormpje, zei Morrison streng. "Een klein foutje."



Joyce, die in haar woonplaats Dendermonde tatoeëert onder de naam Trashcore, reageerde uiterst voorkomend, bedeesd bijna. "O, raar!"



Ja, raar.



Reageren? hanlips@parool.nl