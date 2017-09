Bij de NPO werden een hoop mannen gekoeioneerd

Het scenario van Reint Schölvink leende zijn uitgangspunt dankbaar van de Deense film Jagten

Dat hele uitgangspunt werd verteld in één shot waar Scorsese (Goodfellas) en Paul Thomas Anderson (Boogie Nights) zich niet voor zouden schamen.



De arme Charley wordt vervolgens uitgekotst door zijn familie, behalve door vader Robin (Martin van Waardenberg), die zich over hem ontfermt. Om vervolgens jarenlang misbruik te maken van de goedgelovigheid van zijn zoon, op volwassen leeftijd gespeeld door Henry van Loon.



Het is Lips al vaker opgevallen dat veel cabaretiers opvallend goede acteurs zijn, zeker als ze worden gesteund door een goed script: Theo Maassen in TBS, Eric van Sauers in Klem, Martin van Waardenberg in De Marathon.



Wel krijgen ze vaak dezelfde soort rollen: Van Waardenberg is doorgaans de opgefokte brulboei, Van Loon speelt introverte sukkels. In Van God Los, werkte de rolverdeling prima: Charley liet zich steeds overdonderen door zijn dominante vader, tot de maat op een dag vol was.



En zo werden er een hoop mannen gekoeioneerd bij de NPO maandagavond.



