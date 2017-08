De rietverkopersvrouw wilde ervandoor met Kefah Allush

In aflevering drie ging Allush op zoek naar de Moeras­arabieren. Wie bij Irak alleen aan woestijn denkt, vergeet het gebied tussen de Eufraat en de Tigris: waterrijk en dus paradijselijk.



Hier woonden 6000 jaar lang Moerasarabieren, totdat Saddam Hoessein 25 jaar geleden dijken bouwde. Het gebied viel droog, de Moerasarabieren vertrokken naar de stad. Wat bij Allush de existentiële vraag opriep: "Hoeveel Moerasarabier ben je nog als je niet meer in het moeras woont, maar in een stad?"



Maar de dijken zijn doorgebroken en er zijn weer Moeras­arabieren te vinden, zoals de rietverkoper die met zijn twee vrouwen en zeven dochters woonde op een zelfgemaakt eiland, van riet.



"Ben je blij met dit leven?" vroeg Allush. "Nee, hoe kan ik hier blij mee zijn?" antwoordde de rietverkoper. "Ik voel me een gevangene hier. Ik wil in een echt huis wonen. Ik heb ook geen zoon, dus als ik doodga, is mijn naam na drie dagen vergeten." Ook de vrouw van de rietverkoper zou weg willen van het pittoreske rieteiland en vroeg aan Allush: "Kan je mij niet meenemen in een zak?"



Zo leerde Lips een vergeten volk kennen, voordat ze definitief zijn verdwenen.



