Biesheuvelprijs naar Annelies Verbeke

Vonne van der Meer was met Brood, zout, wijn genomineerd, net als Joubert Pignon met Mooie lieve schat.



In de vijftien verhalen in Halleluja ontdekken de personages dat elk begin een einde in zich draagt en dat een einde vaak, maar niet altijd, een nieuw begin inluidt, aldus de verantwoordelijke uitgever, De Geus, over het winnende boek.



"Halleluja is een doorwrochte bundel vol prachtige zinnen, sterke vondsten, geloofwaardige eigenaardigheden en personages om in je hart te sluiten - en soms ver van je vandaan te houden," oordeelde de jury.



De Biesheuvelprijs wordt volledig gefinancierd met crowdfunding en de hoogte hangt daarvan ook af. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 7336 euro.