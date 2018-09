Biertje appen bij Afas Live

Dat kan volgende week zaterdag voor het eerst, bij het optreden van de Australische zangeres Tash Sultana.



In de app AFAS Live Food & Beverage kunnen gebruikers selecteren wat ze willen drinken en bij welk concert ze zijn. Betalen gaat via iDeal.



Bezoekers hoeven dan niet in de rij te staan voor de bar, over de muziek heen te roepen wat ze willen hebben, te wachten tot alles is getapt en ingeschonken en te hannesen met muntjes. Ze hoeven het drinken alleen nog op te halen aan de bar.



De app is beschikbaar voor Android en iOS en via de Ticketmaster-app.