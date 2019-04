Bibi Andersson (83), muze van Ingmar Bergman, overleden

Andersson speelde in dertien van zijn films inclusief Het Zevende Zegel (1957) en Persona (1966). Ook was ze in 1979 naast Anthony Perkins en Kitty Courbois te zien als Laura in Twice a Woman ofwel Twee Vrouwen, naar het boek van Harry Mulisch, in een regie van George Sluizer.



Zeepreclame

Voor haar loopbaan als filmactrice was Andersson al op 15-jarige leeftijd te zien in een zeepreclame die Bergman destijds voor het merk Bris maakte.



Andersson kreeg meerdere filmprijzen toegekend zoals de Zilveren Beer van het filmfestival van Berlijn in 1963. Dat was voor haar rol in de film De Maîtresse van de Zweedse filmmaker Vilgot Sjöman (1924-2006).



Andersson is zondag overleden, maakte haar dochter bekend.