Bert Maalderink mag de voetbalverslaggevers bijscholen

Je weet het, en toch is het schrikken. Twee weken lang keek Lips de Olympische Spelen, waar het enthousiasme hoogtij vierde.



Of het nu Erik 'Dat is toch prachtig' Dijkstra en Mart 'Wij hebben allemaal geen idee wat 4 honderdste is' Smeets waren aan de DWDD-tafel of de gortdroge onderonsjes tussen Herman van der Zandt en Bart Veldkamp in de Hilversumse NOS-studio: het plezier spatte ervan af.



Verslaggevers Bert Maalderink en Jeroen Stekelenburg kregen de één na de andere bron van euforie voor hun microfoons en waren zelf scherp als een mes. De sporters hadden er geen woorden voor, maar vonden ze toch.



Esmee 'Ik heb wel lekker geschaatst' Visser en Suzanne 'Dit is echt niet normaal' Schulting, maar ook Sjinkie 'Ik kan wel zielig lopen doen, maar heb het aan mezelf te danken' Knegt.



Kjeld Nuis, die eerder beweerd had dat de Olympische race 'ook gewoon een wedstrijd is' kwam daar na zijn winst op de 1500 meter op terug. "Dat is gewoon indekken man, met al die kutvragen van jullie."