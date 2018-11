Beroemde foto van Vincent van Gogh blijkt Theo van Gogh

Meedendorp: "De foto kwam uit de nalatenschap van Van Gogh's zuster Anna. Er is ook een ander exemplaar bekend in de familie en daar staat een annotatie op de achterkant, 'V.W. of T. van Gogh, waarbij de T later is doorgestreept. Alles wees erop dat het een foto van Vincent was."



Wilfried de Jong

De bewuste foto is inmiddels in veel boeken gepubliceerd. "Men heeft zich nooit afgevraagd of de identificatie wel klopte, vooral ook omdat de jongen zo lijkt op de 19-jarige Vincent op het andere portret."



Het balletje ging rollen toen Wilfried de Jong in 2014 voor zijn tv-programma Fotostudio De Jong op zoek ging naar de authenticiteit van een derde foto die in Amerika opdook.



De twee bestaande portretten werden als vergelijkingsmateriaal gebruikt voor driedimensionale computermodellen. De software was onverbiddelijk: het Amerikaanse portret was een andere man.



Forensisch onderzoek

Vreemd genoeg leverde de vergelijking tussen de twee jeugdportretten ook geen match op.



Meedendorp: "Tegelijk werd ik benaderd door Yves Vasseur, die toen bezig was met de voorbereiding van de tentoonstelling Van Gogh in de Borinage in Mons. Hij ontdekte in een Brussels lexicon dat Balduin Schwarz, de fotograaf van het jeugdportret, zich pas in 1870 in Brussel vestigde. Maar Van Gogh was in 1870 al zeventien jaar oud en dit is geen jongen van zeventien."