Of er nu een WK of een EK Voetbal zonder Oranje is, een zekerheid heeft Lips: zodra het toernooi is begonnen, duikt Cornald Maas onder in een duinpan op Terschelling om Opium op Oerol te presenteren. Gisteren was de eerste aflevering van alweer het tiende seizoen.



Lips vinkte de vaste elementen snel af: kortpittige kapsels en windjacks - check! Bekende Nederlanders uit hun comfortzone - check!



Die BN'ers waren dit keer Ilse Warringa en Diederik Ebbinge, bekend van De Luizenmoeder, en documentairemaker Ruben Terlou, van Door het Hart van China. Warringa kwam al twintig jaar op Oerol, maar voor Ebbinge en Terlou was het wel de eerste keer. Ebbinge gaf toe dat hij zich altijd tegen een verblijf op Oerol had verzet "in zo'n tentje. Maar ik zit nu in een luxehotel, waarvoor dank!"