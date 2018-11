Begrijpelijk: Patty Brard in tranen op de redactie van Het Parool

'Schijt aan decadentie, fuck alle rijkdom,' scandeerde Brard

Ondertussen had Jim Bakkum het thema arm en rijk niet zo chic aangepakt. Hij ging er schaamteloos met de tip van Patty Brard vandoor. Sylvie Meis was in het Conservatorium Hotel, daar dacht hij wel een decadente foto van te kunnen maken. Dat hij haar op straat fotografeerde in een tramhokje en de jury het nog decadent vond ook, was voor Lips een groot raadsel.



Brard voelde zich bestolen en liep mopperend rond op het Museumplein: daar was het niet druk en bleek niemand oesters te zitten eten. Ze eindigde op haar buik in het gras in het Vondelpark en portretteerde een man die dagelijks in het park hing, met een arm in een mitella en in zijn hand een blikje bier.



"Schijt aan decadentie, fuck alle rijkdom," scandeerde Brard. Misschien niet overtuigend genoeg als nieuw levensmotto voor Brard, maar wel voor de winnende foto.



Toen die werd onthuld op de voorpagina van de krant barstte ze van geluk in tranen uit. Dat begreep Lips dan weer wel, het blijft een mooie krant.



Reageren? hanlips@parool.nl