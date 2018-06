Beeldenroute Zuidas combineert kunst en corporate

Het is een warm soort geel: zomer en rijpe maïs. Maar ook: gevaar, revolutie, jaloezie. Het is een ambigue code, die extra detoneert in deze überrationele omgeving van banken en advocatenkantoren. De vorm van de borden refereert wel aan het leven in de glazen torens. Ze volgen de beeldschermverhoudingen van 2:3 of 16:9.



Sijbens 'situationele choreografie' maakt deel uit van Get Lost. Bij de eerste editie in 2015 bewees de beeldenroute zich al als het avontuurlijke zusje van Art Zuid.