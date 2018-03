Beau van Erven Dorens geen invalkracht van Twan Huys

"Natuurlijk niet," zei hij dinsdagavond in De Wereld Draait Door (DWDD).



Van Erven Dorens presenteerde vorig jaar zomer in afwezigheid van Humberto Tan een aantal weken RTL Summer Night, de zomervariant van RTL Late Night. Volgens Matthijs van Nieuwkerk ligt het voor de hand dat hij daarom ook de nieuwe presentator Twan Huys vervangt tijdens diens vakantie, maar daar is volgens hem geen sprake van.



Van Erven Dorens zegt niet gevraagd te zijn als vervanger van Humberto Tan. Hij noemt de keuze van RTL voor Twan Huys 'spannend' en 'journalistiek'. Op de vraag of hij zich gepasseerd voelt, antwoordt Van Erven Dorens: "Als ze hadden gevraagd had ik dat wel leuk gevonden. Ik denk dat ik het wel gedaan had ja."



Paarden

Dat de klus aan hem voorbijging, lijkt hem niet te deren. ''Ik zie mezelf meer als een menner van een span paarden. Als één paard in galop wegrent, denk ik 'ok, die is is dan weg'. En dan ga ik op de andere paarden zitten."



Dat hij wel voor Humberto invalt en niet voor Twan, komt volgens Van Erven Dorens hierom: "Ik heb dat gedaan, want het leek me een mooi avontuur. Ik wilde weten hoe ik dat zou doen, iedere dag. Het is gewoon een levenstaak. Dat vond ik mooi om te proberen en dat heb ik gedaan. That's it. Elke keer komt er weer een nieuwe keuze en als ze me er nu voor vragen ga ik het denk ik niet doen."



Van Erven Dorens was te gast in DWDD om te praten over zijn nieuwe documentaireserie Beau Five Days Inside. Voor de tweede aflevering die dinsdagavond te zien is, verbleef hij vijf dagen in een tbs-kliniek.



