Beau is op zijn best als de wereld niet om hem draait

Beau van Erven Dorens is al even bezig aan een ijzersterke reeks. Als vervanger van Humberto Tan was hij verfrissend in Summer Night en ook zijn rol als interviewer in Vijf Jaar Later volbracht hij met verve, maar Lips was het meest te spreken over The Amsterdam Project.



Daar gaf Van Erven Dorens zijn empathische kant echt de ruimte in de omgang met daklozen.



En sinds dinsdag is er Beau Five Days Inside.



In het programma, een aangekocht format, verblijft Van Erven Dorens - de titel geeft het al een beetje weg - vijf dagen in een bepaalde leefgemeenschap.



In de eerste aflevering was dat een zorginstelling voor verstandelijk en (zwaar) lichamelijk beperkten, later gaat hij op bezoek in een tbs-kliniek en in een hospice.



Al op dag één paradeerde Van Erven Dorens als zorg­zame oom over het terrein van de zorginstelling.



Terwijl het niet meeviel: Lips zag kasplantjes. Te weinig zuurstof bij de geboorte of een hersenvliesontsteking op jonge leeftijd had ervoor gezorgd dat de cliënten van middel­bare leeftijd hun leven zwaar beperkt doorbrachten.