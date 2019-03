Beau Five Days Inside, Lips was er stil van

Afgelopen oktober won Beau van Erven Dorens met Beau Five Days Inside de Gouden Televizier-Ring. Hij werd diezelfde avond ook ­beloond met de Zilveren Televizier-Ster. Dat schept hoge verwachtingen voor het tweede seizoen, dat uit acht afleveringen bestaat.



In de eerste aflevering, dinsdag te zien op RTL 4, ging Beau vijf dagen naar Villa Pardoes: een vakantiehuis naast de Efteling, opgezet om gezinnen waarvan een van de kinderen ongeneeslijk ziek is een leuke vakantie te bezorgen. Zoals de 11-jarige Aaron, die vanwege leukemie nog maar een paar maanden te leven heeft. Maar dat vertellen zijn ouders hem uiteraard niet, zegt Aarons moeder. "We proberen nog zo veel mogelijk te genieten. Je mag geen verdriet tonen. Dat doet Aaron ook pijn."



Beau, zelf vader van vier kinderen, had het er moeilijk mee: "Zo'n ziek kind is toch de grootste hel die je kan overkomen. Ik zou als ouder enorm aan de drank gaan." Intussen had Aaron moeite om een vriendje te vinden, dus hielp Beau hem mee.



Ook Aarons leeftijdgenootje Noa had leukemie en was door de chemokuren haar mooie haar kwijtgeraakt. Nu had ze een kort koppie en daar werd ze in de Efteling mee gepest, vertelde ze huilend. Beau nam het voor haar op en noemde haar kapsel stoer.



Na een paar dagen Villa Pardoes had Beau een levensles geleerd: "Als er een les is die ik hier meeneem, is dat je zo'n ontzettend geluk hebt als je een gezond lichaam hebt." En uit de mond van Beau klinkt dat helemaal niet obligaat.



De mokerslag kwam bij de aftiteling, toen werd mee­gedeeld dat Aaron de uitzending niet meer heeft mogen meemaken: hij overleed in februari.



Lips was er stil van.



