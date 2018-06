Beatrix Ruf: 'Over mijn terugkeer bij het Stedelijk valt te praten'

Dat ik een leugenaar werd genoemd deed me het meest pijn. Want ik ben heel slecht in liegen

Wat heeft u het meeste pijn gedaan?

"Dat ik een leugenaar werd genoemd. Want ik ben heel slecht in liegen. Daarom ben ik ook zo blij dat in het rapport staat dat ik altijd integer heb gehandeld."



Hoe kijkt u nu terug op die zaterdag in oktober, toen u had afgesproken met Ferdinand Grapperhaus en Madeleine de Cock Buning van de raad van toezicht, naar u dacht om alle problemen uit de wereld te helpen?

"Ik dacht dat het opgelost zou worden. Maar er was geen tijd voor. Er werd mij verteld dat de subsidie van de gemeente in gevaar zou komen. En dat de RvT niet meer achter me zou staan. Ik zag geen andere mogelijkheid dan op te stappen. In het belang van het Stedelijk; ik heb het belang van het museum altijd laten prevaleren boven mijn eigen belang. Achteraf vraag ik me af of het de juiste beslissing was, voor mijzelf en voor het Stedelijk. Ik denk het niet, maar zo is het nu eenmaal gegaan. Ik voelde een enorme druk. Er was geen andere uitweg."



Zijn er zaken waarvan u achteraf vindt dat u ze anders had moeten doen? Hebt u ergens spijt van?

"Spijt is het woord niet, maar ik heb de consequenties van mijn ontslag niet goed ingeschat. Maar op dat moment leek het me het beste voor het Stedelijk."



En van zaken die vóór uw ontslag speelden, en die in de kunstwereld vragen opriepen, zoals de bruikleen van een valse Mondriaan?

"Dat staat ook duidelijk in het rapport: dat is gebeurd zoals het in alle musea gebeurt. Ik zou bijna zeggen: business as usual."



De schenking door kunstverzamelaar Thomas Borgmann, waar naar later bleek 1,5 miljoen voor was betaald, hoe kijkt u daar op terug?

"Dat hadden we anders moeten communiceren. Maar ook daar was geen sprake van kwade trouw of moedwil. Het is een normale gang van zaken. We hebben het slecht gecommuniceerd, misschien wel uit overmoed, omdat we het nóg groter wilden maken. Terwijl het al zo'n geweldige schenking is. We hebben de stukken verworven onder gunstige voorwaarden: we mogen ermee doen wat we willen; er is geen verplichting om ze te tonen en we mogen ze ook in langdurige bruikleen geven aan een ander museum, zoals elk ander stuk in de collectie. Al met al is het iets om trots op te zijn."



Hoe hebt u de opening van de nieuwe collectieopstelling beleefd? Het was uw geesteskind, maar u kon er niet bij zijn.

"Dat was een treurig moment. Het was een langdurig, complex proces waaraan ik met veel plezier heb samengewerkt met het hele team, het hoofd collectie Bart Rutten en architect Rem Koolhaas. Na de opening heeft Rem me meegesleurd naar het museum; ik had alleen maar computersimulaties en schaalmodellen gezien en ik was positief verrast hoe het in het echt functioneerde. Ook bijzonder: de suppoosten begroetten me enthousiast en waren heel blij me te zien."