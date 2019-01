Beatrix Ruf komt echt niet terug bij het Stedelijk

Ik weet zeker dat het Stedelijk een prachtige toekomst tegemoet gaat Beatrix Ruf

De overgebleven leden pleitten voor een terugkeer van Ruf als tijdelijk adviseur, maar dat stuitte op verzet van Jan Willem Sieburgh, die per 1 november 2017 was aangesteld als interim-zakelijk directeur, en de ondernemingsraad. Ook de laatste leden vertrokken.



Truze Lodder

Het college van b. en w., dat inmiddels de bevoegdheid had gekregen leden van de raad van toezicht te benoemen, stelde vervolgens de ervaren Truze Lodder aan, voormalig zakelijk directeur van De Nationale Opera. Zij vond de afgelopen maanden vier nieuwe leden van de raad van toezicht en werkte in stilte aan het afronden van de 'zaak-Ruf'.



"Onafhankelijk onderzoek heeft Beatrix Ruf vrijgepleit van beschuldigingen in de media," benadrukt Lodder, "het onderzoek heeft aangetoond dat Beatrix Ruf integer heeft gehandeld: haar management BV was geen kunstadviesbureau en al haar nevenfuncties waren door de toenmalige raad van toezicht goedgekeurd. Ze heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor het Stedelijk en een impuls gegeven aan het huidige artistieke beleid. Het museum zal haar in de toekomst met alle egards behandelen, zoals een oud-directeur van het Stedelijk toekomt."



Ruf is tevreden. "Mijn tijd als directeur was een van de mooiste hoofdstukken uit mijn leven, en met dit eerherstel kan het nu een gelukkige herinnering worden. Ik weet zeker dat het Stedelijk een prachtige toekomst tegemoet gaat, en desgevraagd ben ik natuurlijk gaarne bereid daar als oud-directeur zo nu en dan een bescheiden bijdrage aan te leveren."