Barry Atsma wint Duitse acteerprijs

Atsma speelt in Bad Banks een beruchte bankier die bekendstaat om zijn hoge winsten en zijn risicovolle beleid. De acteur won in de categorie beste mannelijke hoofdrol van het jaar.



Ook zijn tegenspeelster Paula Beer viel in de prijzen. Zij speelt in Bad Banks de rol van Jana. Bad Banks oogstte dit jaar veel succes in Duitsland.



De serie was onlangs in een nagesynchroniseerde versie te zien bij de NPO. Het tweede seizoen is in de maak.