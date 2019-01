Barbiepop krijgt een eigen film

Speelgoedfabrikant Mattel tekende een overeenkomst voor een Barbie-bioscoopfilm met AT&T-onderdeel Warner Bros.



Over de komst van een Barbie-film wordt al lange tijd gesproken. Sony kondigde het project in 2014 aan en meldde later dat Amy Schumer voor de hoofdrol had getekend.



Dat ging niet door omdat Schumer de opnames niet kon combineren met een andere film waarin ze speelde. Daarna werd Anne Hathaway enige tijd gekoppeld aan de film.



Filmtak

Volgens Mattel is Barbie één van de meest iconische merken in de wereld. Om die reden verwacht het bedrijf veel van het tot leven wekken van het karakter.



Mattel tuigde onlangs een eigen filmtak op om merken en karakters uit zijn speelgoedlijn door middel van films beter te vermarkten. De Barbie-film is het eerste tastbare resultaat van die inspanning.



Het nieuws over de op handen zijnde bioscoopfilm stuwde dinsdag het aandeel van de speelgoedmaker. Het is overigens nog niet bekend wanneer de Barbie-film te zien zal zijn.



Actrice Robbie speelde in The Wolf of Wall Street de vrouw van Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio).