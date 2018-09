Bankier van Verzet voor Nederland naar Oscars

Een speciale selectiecommissie koos Bankier van het Verzet uit negen aanmeldingen. Eind dit jaar wordt duidelijk of de film kans maakt op een Oscarnominatie. In december komt The Academy, de organisatie achter de prestigieuze filmprijzen, met een shortlist in de categorie beste buitenlandse film. De nominaties in alle Oscar-categorieën worden op 22 januari bekendgemaakt, waarna de uitreiking van de Oscars op 24 februari plaatsvindt.



40.000 bezoekers

Bankier van het Verzet vertelt het waargebeurde verhaal van de Nederlandse verzetsheld bankier Walraven van Hall, een rol van Barry Atsma. Samen met zijn broer Gijs, gespeeld door Jacob Derwig, bedenkt hij een riskante constructie om grote leningen af te sluiten waarmee het verzet gefinancierd kan worden. De film, die begin maart in aanwezigheid van prinses Beatrix in première ging, trok bijna 400.000 bezoekers naar de Nederlandse bioscopen.



Dinsdag sleepte Bankier van het Verzet een recordaantal Gouden Kalf-nominaties in de wacht. De film maakt op 5 oktober kans op twaalf Gouden Kalveren.



