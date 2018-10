Bankier van het Verzet wint vijf Gouden Kalveren

Joram Lürsens oorlogsepos over verzetsheld Walraven 'Wally' van Hall (1906-1945) werd tevens onderscheiden in de categorieën beste production design (Harry Ammerlaan), beste vrouwelijke bijrol (Fockeline Ouwerkerk als Tilly van Hall, de vrouw van Wally) en beste acteur (Jacob Derwig, die Gijs van Hall vertolkt, de broer van Wally).



Vreemd

"Ik heb het even vreemd gevonden dat ik wel genomineerd was en mijn filmbroer Barry Atsma niet, terwijl hij toch de film draagt," zei Derwig, die ook het beeldje van Ouwerkerk in ontvangst nam - zij liet zich verontschuldigen omdat ze vorige week was bevallen.



Het Kalf voor Bankier van het Verzet was na Zus & zo (2002), Alles is liefde (2013) en Klem (2016) alweer zijn vierde. "Dit is echt te gek. Ik ga voor de tien."



Na een online stemming ging ook het Gouden Kalf van het publiek naar Bankier van het Verzet, die tijdens het festival zijn 400.000ste bezoeker mocht verwelkomen en daarmee ook al een Platina Film verdiende.



Vijf Kalveren is net geen record; dat staat sinds vorig jaar met zes op naam van Martin Koolhovens Brimstone. De 12 nominaties voor Bankier van het Verzet waren wel een record.



Weeffout

De tweede grote winnaar van de ellenlange avond met ellenlange speeches was In Blue, met drie Kalveren op zes nominaties. Jaap van Heusden won het Gouden Kalf voor de beste regie en, samen met Jan Willem den Bok, het Kalf voor het beste scenario.



Maria Kraakman werd bekroond als beste actrice voor haar prachtige rol als stewardess, die tijdens een vlucht een kind ter wereld moet helpen komen en vervolgens met haar eigen moedergevoelens wordt geconfronteerd.



In Blue ging vorig jaar al in première op het Nederlands Film Festival, en kon dus deze editie pas meedingen naar de Kalveren. Die weeffout ontstond in 2015, toen het vaak bekritiseerde jurysysteem werd ingeruild voor het zogenaamde 'academy-stemsysteem' van de Dutch Academy For Film, dat vereiste dat films die willen meedingen al maanden vóór het festival door voldoende mensen uit het vak gezien kunnen worden.



Silvia van der Heiden, die haar eerste festival beleefde als directeur, is in gesprek met de DAFF om ervoor te zorgen dat films die op haar festival in première gaan volgend jaar wel weer kunnen meedingen naar de Gouden Kalveren.



Bijzondere onderscheiding

In het huidige systeem gaan bijna alle Kalveren naar films die al lang en breed uit de bioscoop zijn verdwenen en dus geen publicitair voordeel meer kunnen halen uit de prijs.



Dat geldt zowel voor Nanouk Leopolds Cobain (Kalveren voor de bijrol van Wim Opbrouck en de muziek van Harry de Wit) als voor Urszula Antoniaks Beyond Words, die Kalveren won voor het camerawerk van Lennert Hillege en het sound design van Jan Schermer (diens derde Kalf, eerder werd hij al onderscheiden voor Antoniaks Code Blue en Nothing Personal).



Wouter van Luijn

De meest bijzondere onderscheiding was voor Wouter van Luijn; de jonge Amsterdamse editor, die in juli werd vermoord tijdens een vakantie op Mallorca, werd postuum bekroond voor de montage van Wij, René Ellers expliciete verfilming van Elvis Peeters' schandaalroman.



De prijs werd in ontvangst genomen door zijn zus Marieke, na een minutenlange staande ovatie. Ilse Warringa werd onderscheiden voor haar rol van Juf Ank in de alom geprezen tv-serie De Luizenmoeder; (de afwezige) Kees Hulst voor zijn titelrol in Het geheime dagboek van Hendrik Groen van regisseur Tim Oliehoek, die het Kalf voor beste televisiedrama in ontvangst mocht nemen.



De prijs van de Nederlandse filmcritici was voor Light as Feathers van Rosanne Pel, die donderdagavond ook al de (gedeelde) prijs van het Forum van de Regisseurs won, maar vooralsnog slechts een zeer bescheiden uitbreng in de filmhuizen krijgt.