Bankier van het Verzet is een heldenepos met te weinig nuance

Curieus dat er niet eerder een film is gemaakt over bankier Walraven van Hall (Barry Atsma). Zijn broer Gijsbert (Jacob Derwig) werd in 1957 burgemeester van Amsterdam, maar de jongere 'Wally' toonde tijdens de Tweede Wereldoorlog het meeste lef.



Hij verzon een constructie om leningen af te sluiten ten ­behoeve van het verzet en toen er ­later meer geld ­nodig was, bedacht Wally iets nog riskanters.



Onder het oog van de Duitsers verving hij schatkist- en promessepapieren in De ­Nederlandsche Bank door valse exemplaren en verzilverde de originelen.



Patriottisme

Joram Lürsen stond een aardig budget ter beschikking en dat zie je af aan de prachtige beelden. De nadruk ligt niet op verschillen tussen toen en nu, maar op hoe dichtbij het verleden eigenlijk nog is.



Shots van de Oude Turfmarkt, waar de bank gevestigd was, lijken bijna hedendaags.