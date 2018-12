Bankier van het Verzet en Girl niet naar Oscars

De film van Joram Lürsen was in eigen land goed voor vijf Gouden Kalveren, waaronder die voor beste film en de publieksprijs. Barry Atsma en Jacob Derwig spelen in de film Walraven en Gijs van Hall, die in de Tweede Wereldoorlog via een ondergrondse bank het verzet aan miljoenen guldens hielpen.



De Academy maakte dinsdag de voorselectie bekend van de 87 films die waren ingezonden voor de Oscar voor beste buitenlandse film. Producties die nog wel kans maken om op 22 januari genomineerd te worden voor een Oscar, komen uit Colombia, Denemarken, Japan, Kazachstan, Libanon, Mexico, Zuid-Korea en Polen.



De Poolse inzending Cold War werd afgelopen weekend uitgeroepen tot beste Europese film.



Girl

Op de shortlist ontbreekt ook de Belgische inzending Girl. De Belgisch-Nederlandse productie van Lukas Dhont leek lang een kanshebber en won zondag op de European Film Awards nog de prijs voor beste Europese debuutfilm. Tijdens het filmfestival in Cannes sleepte de film de Camera d'Or in de wacht, de prijs voor de beste debuutfilm van het jaar.



De twee Nederlandse korte films die waren ingezonden voor de Oscars, dingen eveneens niet mee naar de Academy Awards. Emily van Marlies van der Wel en A Double Life van Job, Joris en Marieke behoren niet tot de tien korte animatiefilms die in de race zijn voor de felbegeerde filmprijs.