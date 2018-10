Bankier van het Verzet dingt mee naar 'buitenlandse' Oscar

87 landen is het op één na hoogste aantal ooit, meldt organisator The Academy of Motion Pictures maandag. Vorig jaar had een recordaantal van 92 landen zich aangemeld.



Twee landen doen dit jaar voor het eerst mee in de strijd om het felbegeerde gouden beeldje: de Afrikaanse landen Malawi en Niger. De jury wacht nog een flinke klus. De lijst van 87 films moet teruggebracht worden naar vijf genomineerden. De nominaties worden op 22 januari bekendgemaakt.



Films

Nederland heeft Bankier van het Verzet van Joram Lürsen ingestuurd. De film was vorige week nog goed voor vijf Gouden Kalveren, waaronder die voor beste film en de publieksprijs.



Tussen de ingestuurde films zitten verder onder meer het romantische drama Cold War uit Polen en het Belgische drama Girl. Beide films vielen al in de prijzen bij verschillende internationale festivals.