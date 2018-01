Balletorkest begeleidt gezelschap uit Moskou

Het gerenommeerde gezelschap uit Moskou treedt van 16 tot en met 18 maart op met drie verschillende voorstellingen in Koninklijk Theater Carré. Het Balletorkest begeleidt de groep tijdens twee van die opvoeringen, zo maakte het orkest uit Amsterdam zaterdag bekend.



Het gaat om uitvoeringen van de klassiekers Coppelia, over een vrouw die de strijd aangaat met de grote Muze van de door haar begeerde man, en Giselle, over een jong boerenmeisje dat danseres wil worden.



Artistiek leider (82)

Het Moscow Classical Ballet werd in 1966 opgericht door het ministerie van Cultuur van de Sovjetunie. Naast de legendarische huizen voor ballet en opera zoals Bolshoi in Moskou en Mariinsky (Kirov) in St. Petersburg, behoort het gezelschap tot de toonaangevende balletgezelschappen van Rusland. Artistiek leider Natalia Kasatkina is 82 jaar en werkt nog dagelijks met de dansers.



Het gebeurt steeds vaker dat Nederlandse theatermakers samenwerking zoeken met groepen uit het voormalige Oostblok. Zo speelt in de Nederlandse theaters momenteel ook een grootse nieuwe versie van de opera De Parelvissers van Bizet, waarvoor de Charkov Staats Opera uit Oekraïne samenwerkte met een Nederlandse crew.



