Bad Times at the El Royale: wordt Tarantino nagedaan?

Bad Times at the El Royale Regie Drew Goddard

Net als Tarantino lijkt Goddard een Agatha Christie-mysterie voor ogen te staan met een surplus aan geweld. Dat werkt aanvankelijk heel aardig, want de sterrencast snapt in wat voor pulp die is beland.



Met name Jeff Bridges bewaart als oude priester een wonderlijk evenwicht tussen cool schmieren en de suggestie van lijden. Het hotel is bovendien prachtig retro vormgegeven met een schitterende oude bar en diverse funky automaten waar gasten hun sandwiches en stukken taart uit kunnen halen.



Na een klein uurtje is de koek helaas op en dan duurt El Royale nog 80 stroperige minuten, waarin de plotwendingen steeds minder indruk maken. Dat is frustrerend.



Goddard liet zijn horrorkomedie The Cabin in the Woods juist fantastisch ontsporen, maar lijkt hier geen idee te hebben waar hij precies naartoe wil of hoe hij daar denkt te komen. Een spannend bedoelde status quo in het casino slaat dood en het sentimentele, veel te serieuze einde vloekt enorm met de rest van de film.



Je kunt van Tarantino zeggen wat je wilt, maar dat zou hem dus nooit gebeuren.