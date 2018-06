Audities voor Afrojacks popgroep in Amsterdam

Volgende week staat een auditie in Rotterdam gepland. Voor beide audities hebben zich een paar honderd jongeren aangemeld. DJ en producer Nick van de Wall, alias Afrojack, zoekt voor zijn popgroep zangers, rappers en dansers.



De eerste ronde is een zangronde, maar voor Van de Wall is passie het belangrijkst: "als bijvoorbeeld een danser zich aanmeldt, hoeft hij niet per se goed te kunnen zingen, als er maar passie vanaf straalt," vertelt zijn woordvoerster.



Tokio

Deze maand worden ook in London, New York, Los Angeles, Taipei en Osaka audities gehouden. In juli zijn er nog audities in Tokio. De tweede ronde in Nederland wordt in juli in Hilversum gehouden.



Voor de derde ronde worden de aspirant-artiesten uit alle landen naar Tokio gevlogen, waar zij van 24 tot 31 augustus intensief worden getraind tot artiest. In die derde en laatste ronde wordt de uiteindelijke groep gekozen.

Mensen die zichzelf beter vinden dan een ander, zullen het niet gaan halen Woordvoerster Afrojack