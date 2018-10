Audio Obscura annuleert ADE-feesten in de Bijlmerbajes

De organisatoren schrijven dat er problemen zijn met de vergunning. Daardoor kan de veiligheid van bezoekers niet worden gegarandeerd.



Onder meer Seth Troxler, Speedy J en Nina Kraviz zouden draaien tijdens de drie feesten, waarvoor de kaarten binnen enkele minuten waren uitverkocht. De feesten worden niet naar een alternatieve locatie verplaatst. Audio Obscura zegt er alles aan te hebben gedaan die te vinden, maar dat bleek onmogelijk.



Laatste moment

"We begrijpen heel goed dat mensen die een kaart hadden gekocht teleurgesteld zijn. Wij voelen hetzelfde en hopen dat iedereen begrijpt dat we maandenlang hard hebben gewerkt om dit mogelijk te maken. Een feest op het laatste moment annuleren is niet waar wij voor staan. Sinds we afgelopen week hoorden over de vergunningsproblemen, hebben we geprobeerd een oplossing te vinden. Die is helaas niet gevonden."



Kaartkopers krijgen hun geld terug. Audio Obscura organiseert tijdens ADE ook feesten in het Scheepvaartmuseum, de A'DAM Toren en onder het Centraal Station.



