Astrid Holleeder scoort voor tweede jaar op rij

Judas van de zus van Willem Holleeder was in 2016 al de bestverkochte titel, maar ook in 2017 ging het boek veel over de toonbank en naar de e-reader. Met in totaal 118.496 verkochte exemplaren eindigt Judas dit jaar op de tweede plek.



Dat maakte de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) bekend op de nieuwjaarsborrel in Amsterdam. Holleeder bekleedt eveneens de top van de bestsellerlijst met haar boek Dagboek van een Getuige, dat op de vierde plek is geëindigd.



Hendrik Groen

Oorsprong, het nieuwste boek van de Amerikaan Dan Brown, is in ons land het bestverkochte boek van 2017. Hiervan werden sinds de verschijning in oktober 243.770 exemplaren verkocht. De verkopen van de oorspronkelijke versie, Origin, zijn daarbij niet meegerekend.



Op plek drie staat Goede Dochter van Karin Slaughter, dat 102.555 keer in de Nederlandse vertaling werd aangeschaft. Pogingen Iets Van Het Leven Te Maken van Hendrik Groen, het inmiddels met groot succes voor tv bewerkte verhaal over het leven in een seniorencentrum in Amsterdam-Noord, volgt op nummer vijf.



Tim Hofman

Vrij bijzonder is dat een poëzietitel op 79 eindigde: Gedichten van de Broer van Roos van tv-presentator Tim Hofman haalde met meer dan 25.000 verkochte exemplaren deze voor gedichten hoge score.



In 2017 is in totaal voor 530 miljoen euro aan boeken verkocht. Voor dat bedrag werden zo'n 41 miljoen exemplaren aangeschaft; 7,4 procent als e-book.



Lenen uit de bieb gebeurt ook nog vaak: 65 miljoen papieren boeken en 3,2 miljoen e-boeken.