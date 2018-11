Artiesten: 'Kabinet, pak woekersites concertkaartjes aan'

Ze steunen een initiatief van oppositiepartij SP die maandag een manifest overhandigt aan verantwoordelijk minister Van Engelshoven (Cultuur, D66).



De artiesten willen dat er strengere wetgeving komt tegen het opkopen en met veel winst doorverkopen van kaartjes door online ticketshops. "Onze fans betalen zich blauw, wij verdienen er niks aan en de winst gaat naar iemand die niks toevoegt. Behalve ergernis. Heel veel ergernis. Onze optredens zijn zo minder toegankelijk voor de echte fans, die niet altijd het driedubbele voor een kaartje kunnen betalen. Zo blijven soms ook onnodig plekken leeg,'' staat er in het manifest.



Handhaven

Van Engelshoven liet afgelopen vrijdag nog weten niets te zien in wetgeving. Volgens de minister is een verbod nauwelijks te handhaven en zou de handel zich alleen maar naar buitenlandse internetsites verplaatsen. Wel start de overheid een voorlichtingscampagne om consumenten te laten weten waar ze veilig tickets voor concerten en festivals kunnen kopen zonder bang te hoeven zijn dat ze onnodig te veel betalen.



Maar volgens SP-Kamerlid Peter Kwint is dat niet genoeg. Volgens hem is het bijna niet meer mogelijk om op een normale manier een kaartje te kopen voor een concert. "Kijk alleen al naar wat er gebeurde met de concerten van Rammstein en Marco Borsato in de Kuip. Je moet via de computer inloggen op de officiële verkoopsite, maar de kaartjes waren in no time uitverkocht. Na tien minuten zijn de kaartjes via andere sites als Viagogo te koop. Soms voor wel 300 euro.''



120 procent

Eerder werd een wetvoorstel om kaartjes tegen niet meer dan 120 procent van de oorspronkelijke verkoopprijs te verkopen verworpen door de Eerste Kamer. Daarop riep de Tweede Kamer het kabinet op om met een alternatief te komen.